受到中國封控、俄烏戰事對物流及需求影響層面持續擴大，加上美國升息、全球通膨升溫，技嘉（2376）4月營收動能遭波及，月減19.73％、為76.26億元，並較去年同期下滑30.97％，惟仍站僅次於去年的歷年同期第二高。累計今年前四個月合併營收402.29億元，年增2.07％，續登歷年同期新高。

技嘉先前預期，今年上半年將力拚與去年上半年有持平以上的營運表現。不過PC市場黑天鵝亂舞，除了迄今未停歇的烏俄戰事，對歐洲整體經濟及需求緊縮的影響延燒，中國擴大並延長時程的封城清零政策，亦打亂供應鏈、同時衝擊物流運輸，加上美國升息致通膨升溫，產業界對於第二季看法多轉趨保守，今年整體營運的不可預知性也升高。

品牌廠對此多積極以對，如雙A品牌廠各有因應，宏碁喊不認命，在因應使用需求轉換之際，以新產品刺激新需求，同時推動孵化新事業、旗下子公司IPO拉抬多元成長引擎。華碩則聚焦電競、商用領域需求，持續推出全產品線新品，力拚續以優於大盤的力道成長。

技嘉亦動態式因應，考量供應鏈已自先前IC短缺情況緩解，現面對中國封控，則將彈性調節產能及備料以降低影響，同時在逐步復工後加速趕上，持續朝上半年營運維穩目標邁進。

另一方面，推動技嘉營運成長的主力動能之一伺服器業務，今年亦已規劃將透過分割業務至子公司技鋼，持續擴展業務量能，加上集團旗下於工業電腦、 車用電子等領域事業也都維穩增溫動能，讓入選媒體評選「台灣高價值企業100強」、位居33名的技嘉，全年度仍有信心力拚成長。