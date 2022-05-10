特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以2190億美元（約新台幣6.1兆）身價成為全球首富，不過去年底他已經售出原先持有的7間豪宅，成為無殼蝸牛，直到近日才爆出已落腳在德州一間價值5萬美元（約新台幣150萬）的三房住宅，相同價格連台北市的2坪大廁所都買不起，台北市新建案平均每坪成交價達97.3萬。

綜合外媒報導，馬斯克的新住處在德州的Boca Chica，附近就是Space X工廠，目前該44坪房子的產權由Space X擁有，馬斯克再向公司租賃，該房是在1970年代建成，總共有3房、車庫以及大片空地，甚至還有火箭造型的遊戲區，馬斯克的保鑣也住在隔壁，能夠就近守護馬斯克的安全。

儘管馬斯克的新房搭載許多高科技設備，但生活機能並不理想，距離最近的超市有20英里（約32公里）的路程，且飲用水必須每周一次從附近的城市運進來。

當地住戶已經證實馬斯克就是他們的新鄰居，76歲的Jim Crawford表示，當你看到Space X的人進進出出，就知道馬斯克要來了，「而且馬斯克不會一人出現，身邊總是有貼身保鑣。」

有趣的是，馬斯克的新房價值約150萬新台幣，對比台灣的高房價，今年第一季台北市新建案每坪價格約97.3萬，可能連2坪大的廁所都買不起。