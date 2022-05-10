受全球新冠疫情、國際局勢動盪影響，國際原物料、航運費價格持續上揚，不只豬肉雞肉，酪農業也快撐不住，因此提出生乳價格調漲5％的訴求，但至今未有正面回應。酪農表示，青草料去年至今漲幅已達4成，許多小場甚至開始收場，呼籲生乳收購價格應有合理的調漲。

中華民國酪農協會監事長林憲明表示，從去年底到現在，進口原料(青料和草料)已經漲幅4成，現在大約每公斤15-16元左右；精飼料如黃豆、玉米等，乳牛用的精料每公斤也比去年及前年調漲了3-4元，去年之前每頭泌乳牛每天飼料費約300-320元，如今一般奶量的泌乳牛一天多了60-70元，高泌乳的乳牛甚至來到80-90元。

林憲明說，上次生乳調整已經是2011年的事，現在原物料高漲，這段期間酪農業不敷成本，幾乎都是獨挑所有的壓力，很多小場都開始有收場動作，這是真實發生的事。

根據統計，全國酪農戶約550戶，全年泌乳牛的產乳產量約42萬噸，林憲明說，國產牛乳受國內消費者支持，目前銷售沒有太大問題，飼養成本的節節上升才是問題，收購價格沒有合理調高更造成飼養壓力。

至於生乳收購價部分，目前酪農代表正積極和中央畜產會的乳價評議委員會反映，該委員會也積極在磋商當中，至於最快何時會有結果還不能下定論。

農委會畜牧處副處長江文全表示，雖然這10年來沒有動生乳收購參考價，但是廠農雙方的合約中，收購價其實都比參考價格還高，例如品質加價或夏期加價等，有的每公斤還會多2-5元。

江文全說，收購參考價只是供參考的基準價，最後的收購價還是回歸到各自的議定，涉及產銷和價格還是要由雙方來處理，過往機制也是如此，農委會也會協助處理。