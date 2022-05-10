62歲香港資深女演員毛舜筠，迄今入行已超過50年，年輕時憑藉一張清麗外貌，迷暈多少萬千少年，曾經擁有過3段婚姻的她，當年曾跟張國榮短暫交往過，可惜最後無疾而終，近年淡出演藝圈的她，鮮少在螢光幕前曝光，日前曬出和女兒們的合照，雖然氣色依舊不錯，但雙頰卻瘦到凹陷，引起網友議論。

毛舜筠年輕時期完全是個大美女，還曾和張國榮有過短暫交往紀錄。(圖/微博)

1980、1990年代，少女時期的毛舜筠處在演藝顛峰，曾和周星馳、張國榮、黃百鳴等著名男藝人合作，走的是喜劇搞笑路線，也就是因此才會跟張國榮結緣，甚至張國榮還和她求婚，嚇到當時年紀還很輕的毛舜筠，導致兩人的戀情告吹，她也是張國榮唯一公開認愛過的女性，每當有人提到她都會被聯想到張國榮。

時至今日，毛舜筠曾因結婚暫別演藝圈，曾帶給觀眾無數歡喜笑聲，但試圖復出已無當年光景，如今偶爾在社群分享日常狀況，跟一般婦女般曬出家常菜照片，還有四處遊玩的照片，日前，PO出和2名愛女的母親節合照，只見她頂著一頭金髮站在河邊微笑，女兒也親密地跟她摟在一起，雖然身形消瘦，臉頰也有些凹陷，但五官神韻仍有當年迷人風采，對著鏡頭露出燦笑的她，相當享受與家人共享天倫之樂的日常。