DJ圓圓上個月因和確診工作人員有接觸，而遭匡列必須居家隔離，圓圓當時快篩一度呈現陽性，還好PCR是陰性，才讓她鬆了一口氣，未料，圓圓昨（9日）發文證實確診，她直呼：「這次確診吃了全餐，發燒、頭痛炸裂、長疹子、咳嗽、流鼻涕、無力、前5天都燒聲無法說話」，所幸圓圓現在已康復，並強調自己現在快篩是陰性。

圓圓上個月因參加節目《小明星大跟班》錄影，和確診工作人員有接觸，而遭匡列必須居家隔離，她原本做快篩都是陰性，卻突然篩出陽性，所幸圓圓經PCR採檢後是陰性，才讓她鬆了一口氣，不過，圓圓昨卻發文驚曝自己確診，她直呼：「之前錄影被匡列幾轉陰陽後我躲過了，恢復生活沒幾天，晚上突然的大發燒，感覺不妙快篩陽，隔天PCR陽，開始隔離」。

圓圓還形容自己的症狀是「吃全餐」，出現發燒、頭痛炸裂、長疹子、咳嗽、流鼻涕、無力、前5天都燒聲無法說話，所幸圓圓在家人照顧和醫師視訊問診之下，身體已逐漸康復，她也感嘆：「我好像暫時解脫了穿越陰陽線好累，未來會更注意」。

同時，圓圓也曬出快篩陰性的照片，她強調：「我陰了」，並表示：「在這之前我和病毒打了好幾天架，不驚動大家痊癒了才說」，圓圓還不忘呼籲，多多幫辛苦的醫護人員加油打氣。