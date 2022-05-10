表態角逐桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，上周宣佈將辭去議員，今（10日）在臉書發文表示本周三將「正式離開」議員崗位，他感謝台北市民給予的三年半服務機會，並希望能結合擔任台北市議員與總統府副秘書長的經驗，成為參選桃園市長的「經驗保證」，同時也不忘推薦子弟兵楊植斗。羅智強也表示，有看到兩份民調結果，證實自己的努力有獲正面肯定。

羅智強臉書表示，在本周三台北市議會大會向所有同事辭行後，就要離開這個服務三年半的崗位，他直言「心中有不捨，但也有著開啟人生新篇章的興奮，很感謝台北市民給我這三年半的服務機會，也希望大家可以支持楊植斗，繼續在大安文山為台北服務」。羅智強也希望把自己在台北學習的城市經驗，結合擔任總統府副秘書長的國政經驗，成為服務桃園、參選市長的「經驗保證」。

而對於有記者告訴他是幾十年來第一個，還沒被提名就辭職選縣市首長的議員，辭職等於斷去了所有公職的資源，一般政治人物不會做這樣的決定，羅智強表示「這當然不是容易的決定」，但既然決定參選桃園市長，「做什麼，像什麼」就應該心無懸念、全心全力投入選舉。羅智強也指出，上述決心也得到了正面的肯定，他表示自己昨天看到二份不同單位做的民調皆大幅的上揚，他直言，自己相信只要堅定努力，一步一腳印走進人民的生活，人民就會不吝給予支持和肯定。