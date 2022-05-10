裝冷氣送師傅？一名冷氣師傅日前到顧客家安裝冷氣機，裝好室外機後準備爬出來時，才發現由於空間太小，師傅的身材又較壯碩，導致他受困在角落，雖然他的頭與手腳都能穿過縫隙，無奈腹部就是會卡住，師傅掙扎脫困的過程被分享至抖音，讓上萬名網友笑翻。

一名網友@dongqing在抖音分享一段冷氣師傅脫逃影片，當時一名體型較壯碩的冷氣師傅疑似太專心，安裝室外機時忘記提前離開，等到施工完畢後，才發現自己受困陽台角落，期間他試圖從室外機跟窗戶間的縫隙鑽出，無奈空間過於狹小，導致他怎麼鑽都出不來。

影片曝光後，被分享到臉書社團「爆廢公社」，累積1.3萬人按讚，網友紛紛表示「買冷氣送師傅，全年無休」、「先在那待個幾天就變瘦了」、「外機打好了才發現沒空間出來」、「拿個布擋一下鐵柱吧！出來時至少沒那麼痛」、「公司以後徵才時，只好規定不得超過65公斤」、「以後工具要再多貼一張告示：請檢查空間。請檢查仰角已經不夠用了」。

原PO最後提到，一開始師傅安裝室外機時並未注意到，所以才會不小心卡在內側，而卡住的位置沒有窗戶，因此也難以從窗戶爬進屋內脫困，期間曾嘗試鬆開室外機機座的螺絲，但無奈還是出不來，最後只能拆除一台冷氣機，師傅才得以順利脫困。