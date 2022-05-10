高雄市長陳其邁答詢時說，要求在今年底前修復完成。高市議員王義雄則不滿意說，希望市長再評估，不然要到何年何月？（柯宗緯翻攝）

前年9月，高雄市原住民故事館地下室乙烯氣體外洩，讓原本預定在去年完工的整建計畫延宕迄今，高雄市議員王義雄當面向市長陳其邁請命，希望加快重新開幕速度。陳其邁允諾，將於今年8月盡速完成，保證不會拖到明年。

前年9月11日前鎮區翠亨北路發生偵測到乙烯事件，第一時間傳出是工業管線外洩，高市府徹查發現元凶為原住民故事館地下水汙染，將故事館周遭公告劃定該區為地下水受汙染限制使用管制區，且地下室停止抽水，進而影響配電線路無法使用，因此封館，同時向環保署爭取1500萬元經費，啟動整治工程。

王義雄今（10）日總質詢時關心原住民故事館整治進度，他指出，2018至2021年「部落之心」整建計畫，中央補助3000萬＋市府自籌529萬及補助設置AR、VR設備，但因為乙烯外洩事件停擺，今年乙烯外洩事件整治經費再編列197萬元。

王義雄表示，乙烯事件造成原住民故事館修建工程延宕1年多，卻遲遲沒有開幕，不少原住民朋友向他陳情，然而現在只剩抽地下水而已，工程不該繼續延宕，希望市府加快腳步，能否在5月底開館。

高市府祕書長郭添貴回應，已召集3次會議，非常具體跟原民會及相關單位說明，當初因乙烯事件暫停使用，強調安全第一。經整治後，5月初環保局抽驗乙烯濃度已降到安全值，因此從5月5日起水利局協助把地下水抽除，將盡速與廠商加速補強地下室，以加速啟用原住民故事館。

高雄市長陳其邁答詢時說，要求在今年底前修復完成。王義雄則不滿意說，希望市長再評估，不然要到何年何月？陳其邁改口說，本來預計在明年5、6月，但當然愈快愈好，這場地使用機率也高，如果今年8月能完成就盡速完成，會加快來做，不要拖到明年，務必使命必達。