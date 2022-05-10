投資人對聯準會大舉升息和中國的嚴格封控越來越感擔憂，隔夜美股再遭屠殺，道瓊指數跌逾650點，標普500指數跌破4000點，為2021年3月底以來首見，科技股雲集的那斯達克指數跌逾4%，失守12000點大關。受此打擊，周一香港恆生指數一開盤即重挫700點或3.51%，報19300.68點，目前跌幅縮小至3.3%。國企股(H股)開跌4.32%，約報6515點，目前跌3.93%。

美國10年期指標公債殖利率一度衝上3.2%，創下2018年11月來新高，科技股和成長股首當其衝。

恆生科技股指開盤崩跌5.9%，反映隔夜美股同業的慘況。成分股全面下挫，萬國數據跌14.38%，跌幅最大。百度跌10.6%，阿里巴巴跌7.58%，小鵬汽車跌13%，理想汽車跌10.64%，嗶哩嗶哩跌9.98%，京東跌12.05%，美團跌7%，快手跌7.65%，騰訊跌4.9%。

舜宇光學稍早前大跌5.7%，目前跌幅縮小至0.3%，在恆生科技股指數中跌幅最小。該公司4月手機鏡頭出貨量年增3.5%、月增6.6%，車載鏡頭出貨量年增3.4%、月增8.3%。

其他蘋概股瑞聲稍早前跌4.5%，目前跌1.8%；丘鈦稍早前跌4.1%，目前跌幅收斂至2.9%。

受國際原油價格重挫拖累，「三桶油」的中海油開跌6.2%，目前跌4.6%。中石油目前跌5.6%，中國石化暫跌3%。