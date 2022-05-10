本土今年已超過33萬人染疫，隨著時間過去，不少確診者逐漸康復，對此，ICU醫師陳志金說，這些康復者其實可扮演3種很棒的角色，除了能宣導染疫不必恐慌，國內餐飲與旅遊業也可針對康復者提供優惠，藉機帶起一波康復者經濟，最後醫院與公司也可讓康復者擔當重任，因為短期內他們比較不擔心被感染。

陳志金今在臉書發文說，隨著染疫人數增加，意味著每天都有數萬人康復，而這些康復者其實可以扮演3種很好的角色。首先，這些康復者可以告訴社會大眾，99.75％的確診者都不用過度恐慌。

陳志金也說，第二個就是國內餐飲與旅遊業者，可以迎接康復者，提供一些相關優惠祝他們康復，並趁機帶起一波「康復者經濟」；最後則是公司行號或醫院可以讓這些康復者擔當重任，因為他們短時間內比較不擔心感染。因此他也呼籲大家正向思考，凡事都會有好的一面。

貼文引起網友討論，「餐廳對剛康復者提供內用優惠，整個空間的人都是超高抗體的無敵星星者，超級安全，感覺商機無限」、「其實這樣社會大眾也不會對確診者存有歧視的心理，反而會給予溫暖正向的心態，讓社會更融合」、「正向建議超棒！康復者大軍還可以包場看電影嗑爆米花，想哭想笑都不用擔心擦眼淚擦鼻涕會染疫」。