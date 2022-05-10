1名網友在《爆廢公社》發文，在陰暗潮溼的地方本來就容易長出蕈類，某日他回老家拿起拖把準備要拖地時，發現這些神奇的菇類，讓他直呼太傻眼，貼文一出引起網友們熱議：「我確定這是公拖把」、「可以拿來焢湯」、「現代自耕農，別浪費」。

老家的拖把上竟長出菇類，網直呼：「小心有毒」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他回老家整理東西時，隨手拿1隻拖把來拖地，未料拖把形狀看起來卻有些怪異，仔細一看才發現表面上竟垂直長出4條長條狀菇菇，令他PO瞬間傻眼。

網友們紛紛在貼文下留言：「是靈芝我就發財了」、「我確定這是公拖把」、「香菇表示~我也是花了很久時間才長成這樣」、「可以拿來焢湯」、「中午加菜」、「拖菇，很養生 ，吃了一次以後都不用吃飯了」、「現代自耕農，別浪費」、「多久沒拖地了？！放到年底大掃除，可能會長出天山雪蓮！」、「疫情期間不用買蔬菜了」、「小心有毒」。

先前也有人在社群網站《Dcard》分享，他家拖把長出菇菇的案例，該網友表示他才幾天沒拖地而已拖把就長出詭異菇菇，上網查才知道是「墨汁鬼傘」，網友留言解惑：「代表你家的菌類多,而且是有毒物質菌類,你要消毒劑拖地,不要用清水,拖地三次洗拖把,水變灰色倒掉,重新用水」。