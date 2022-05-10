美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為市場擔憂下半年與高通的價格戰並不會發生，因為在智慧手機出貨量增長停滯的情況下，降價將阻礙兩者的盈利能力，產品組合的優化將持續扮演聯發科主要長動能，維持聯發科目標價1225元、評等買進。

美系外資表示，聯發科在2016年~2018年期間落後高通，其積極對全球業務進行改造，自2019年以來，聯發科在市占率上大舉成長，自2020年起成為全球最大的智慧手機AP供應商，主要受益於4因素， 華為佔率的流失、代工供應穩定、持續在4G、5G細分市場中享有收益，以及旗艦5G產品的市場規模拓展。

美系外資表示，聯發科股價自年初修正約30%，主要是因為市場對智慧型手機需求的擔憂，尤其是大陸市場和近期宏觀經濟的不確定性；然而，儘管存在種種不利因素，但聯發科先前法說重申對今年營收樂觀預估，且近期似乎也充滿彈性，動能來自旗艦5G SoC、4G SoC 需求強勁，以及良好的產品組合。

美系外資表示，雖然市場一直在爭論行動晶片下半年將臨價格競爭，只是，預計新一輪價格戰不會影響到已經享有較高的市場份額的兩家廠商(即高通、聯發科)，在智慧手機出貨量增長停滯的情況下，降價將阻礙兩者的盈利能力，基於對穩定定價的預期環境下，認為聯發科行動業務的主要增長動力將仍然是向5G和更高端領域的持續產品組合優化，故維持聯發科目標價1225元、評等買進。