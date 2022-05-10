桃園中路採檢站、中壢龍岡採檢站11日起啟動75歲以上長者、3歲以下幼兒PCR三合一通道。(桃園市新聞處提供)

桃園市長鄭文燦10日說明桃園疫情，新增7006例，另為提供長幼更好服務，桃園中路採檢站、中壢龍岡採檢站11日起啟動75歲以上長者、3歲以下幼兒PCR三合一通道，將提供PCR、醫師看診、拿藥服務。

鄭文燦表示，因75歲以上長者、3歲以下幼兒風險較高，三合一通道提供PCR、醫師看診、拿藥服務三合一。地點分別是桃園中路採檢站，每天早上9時到12時，中壢龍岡採檢站14點到17點。掛號費由公費支出，讓民眾PCR採檢時，就可以先帶緩解症狀的藥物回家。

鄭文燦說明疫情，桃園新增確診7006人，居家照護總人數48520人，已經有做線上診療15823人。衛生局也啟動服務，確診通報個案若小於1歲或者大於70歲，先由衛生局詢問是否有就醫需求，醫療院所會在3天內提供線上服務。若民眾有需求，可以到衛生局官網查詢線上診療資料。

另桃園目前有7處社區採檢站，其中巨蛋體育館是快篩陽性綠色通道，他也鼓勵快篩陽性者才PCR採檢。桃園9日採檢5533人，桃園這段時間採檢數量，慢慢平穩中，每天約5、6000人之間，此外14間醫院設有採檢站，為了醫療量能以及急診需求，鼓勵優先到社區採檢站採檢。另外還有復興區衛生所、23家基層診所也可以採檢，希望分流。

鄭文燦盤點桃園醫療量能，他說，目前病床數基本上還夠，不過每天都有增加，如昨天中重症283人已提升到299人，衛福部桃園醫院、林口長庚、國軍桃園總醫院收治比較高，負擔較重。敏盛、聖保祿醫院也已把病床開出來，目前加強型防疫旅館130間使用62間，預定還有2間上線。

提到快篩，鄭文燦說，今年1月疫情爆發，市府各單位購買35.7萬快篩，已經全數用完，部分還沒到位是因為中央啟動實名制，廠商優先供應中央。5月也追加45萬劑。中央5月也開始配給地方政府快篩，市府計算，桃園需求約60萬劑，中央流行疫情指揮中心9日到貨12萬劑，10日還會配賦10萬劑。

鄭文燦也說，11日起社區接種站開始接種疫苗，呼籲民眾盡速接種，提高疫苗普及率。