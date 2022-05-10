台灣留不住新創企業？財信傳媒董事長謝金河表示，過去有很長的時間，大家都在抱怨台股本益比太低，企業老闆動輒威脅要到海外上市，離開台灣，選擇到海外掛牌的也有，但真正成功的並不多，以Gogoro為例，赴美掛牌股價已經腰斬。他直言到哪裡上市都一樣，關鍵在於企業的核心競爭力

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，不少台企選擇到海外掛牌，最具知名度的以到日本上市的Appier及Gogoro為代表。其中Appier是台灣第一隻數位獨角獸，由游直翰領軍成功登陸東京證交所，很快打響知名度，股價一度漲到2559日圓，市值達3224億日圓，但因這些年一直未轉盈，股價剩下870日圓，市值約1012億日圓，以現在的匯價，大約231億台幣。他分析指出，以台灣股市的常態來看，IC設計在台灣有很強大的聚落，Appier如果選擇台灣，不見得會比日本差。

再來是動見觀瞻的Gogoro透過特殊目的併購公司(SPAC)在美股上市，原本呼聲非常高，估值也備受期待，不過股票上市後，經理人急著套現，Gogoro從14.75美元跌下來，股價已經腰斬等級，大股東荷包縮水不少。謝金河說，陸學森領導的Gogoro團隊，眼前最重要的任務是結束燒錢，趕快轉化為獲利模式。

「最近在美國掛牌唯一挺得住的是仁新分拆的子公司Belite，股價仍站在15美元以上。」謝金河直言，很多生技公司老闆都抱怨台灣的交易所及櫃買中心限制太嚴，其實真的走向國際的，少之又少，比起南韓生技產業的表現，台灣真的差很遠。

謝金河進一步舉例，同樣留在台灣上市的企業，可以一時享有高本益比，像91APP剛上市，股價衝上427元，本益比200倍以上，近期股價掉到141元，本益比仍超過50倍。

謝金河透露，金管會黃天牧主委曾詢問他對於新創企業捨台灣到海外上市的看法，他則回應到哪裡上市都一樣，關鍵在於企業的核心競爭力，有基本面當後盾，哪裡都吃得開。他強調，即便像鴻海科技集團創辦人郭台銘那麼大咖，旗下赴上海上市的工業富聯及香港掛牌的鴻騰科技仍頻創新低，「美國升息，全球資金收縮，未來的投資要少一點作夢！」