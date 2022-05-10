矽晶圓大廠環球晶（6488）因中國疫情封城造成昆山子公司停產，加上疫情導致半導體生產鏈物流不順，4月合併營收月減8.3％達52.58億元。由於德國世創（Siltronic）股價持續走跌至79.45歐元，第二季仍將面臨持續提列金融資產評價損失風險。

矽晶圓因供不應求，今年以來不論是長約或現貨，價格都已順利調漲，但環球晶4月合併營收仍因工作天數減少及昆山廠停產而月減8.3％達52.58億元，較去年同期成長5.2％，仍是歷年同期新高，累計前四個月合併營收215.64億元，較去年同期成長8.9％。

法人預期環球晶5月及6月合併營收將因外在環境不確定性影響逐步消退而逐月成長，第二季營收將介於170～175億元之間續創歷史新高，代表本業獲利的營業利益可望續締新猷，但因德國世創（Siltronic）股價持續走跌至79.45歐元，第二季仍將面臨持續提列金融資產評價損失風險。