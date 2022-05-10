根據營養師團隊《好食課》在新冠肺炎疫情期間所做的消費調查顯示，以雙北為例，高達3/4的雙北民眾有吃保健食品的習慣；同時飲食習慣也有所調整，以多吃蔬菜、減鹽、減醣、高纖、高蛋白的飲食型態為主。雖然這些轉變顯示民眾健康意識明顯大幅提升。但要注意的是，有些高血壓病人為了強化體能、控制血壓，改選購標榜低鈉的醬油、低鈉鹽或補充雞精等保健品，有時反而會出現血壓忽高忽低、肌肉無力與心跳不規律等症狀。

●控制血壓、腎臟病患 高鈉或高鉀產品都要注意

財團法人藥害救濟基金會指出，當高血壓病人因吃太鹹而攝取過多鈉時，身體會留住水分來維持體液濃度的平衡，造成血壓升高，一些高血壓病人可能會出現頭痛、頭暈、頭重、耳鳴、心悸、兩肩酸痛，嚴重者甚至噁心、嘔吐、抽搐、昏迷等症狀。

但若為了控制鈉攝取量，而改選擇低鈉產品時，務必要詳閱產品標示。藥害基金會指出，通常市面上的低鈉產品會以鉀來取代鈉，以增添食品風味又可以減少鈉的攝取。

健康人一天的鉀離子攝取量要在 4.7克以上，多數一般成年人多半鉀攝取不足；但腎功能不好或有心血管疾病的高血壓病人，若是過量攝取高鉀食品，可能會加重腎臟負擔並造成高血鉀，甚至可能出現肌肉無力、手腳麻、心跳不規律等症狀。

(圖/財團法人藥害救濟基金會提供)

藥害基金會也特別提醒患有慢性腎臟病的民眾，勿過量攝取低鈉鹽和薄鹽醬油；服用各類食補液、雞精前，建議經由醫師、藥師等評估後再飲用，並了解食品的營養含量標示及來源，才能喝得營養又安心。