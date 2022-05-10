韓國55歲影后姜受延，日前頭痛劇烈，被送往醫院急救，送醫後呈現昏迷狀態的她，靠著人工呼吸器維生，沒想到在鬼門關前與死神拔河2天後，不幸病逝醫院，享年55歲。日前喪禮由演藝圈好友操持，9日開放吊唁，許多演藝圈重量級人物出席，場面十分悲戚。

根據韓媒報導，姜受延預計會在11日出殯，許多演藝圈好友紛紛前來送她最後一程，李秉憲、文根英、梁東根、金憓秀、鄭有美、張慧珍、導演奉俊昊等人出席，影后金憓秀被直擊哭腫雙眼，曾出演《沒關係，是愛情啊》、《地獄公使》的導演兼演員梁益準被拍到掩面痛哭的畫面，難掩悲傷。

據韓媒報導，姜受延家人表示她近1個月來頭部和腳部常有疼痛感，釜山影展主席金東虎也透露，姜受延最近健康狀態不是很好，經常要到醫院，不過上個月2人一起吃飯時，氣色看起來還不錯，未料5日下午腦血管破裂倒在家中，被家人發現緊急送往醫院，救護車到時已經心臟驟停，她所屬經紀公司Aplanet娛樂6日發出官方聲明，證實她因為腦出血仍在治療中，未料 7日下午就傳出過世噩耗。

姜受延的靈堂設在首爾醫院地下2樓，預計8日上午開始開放哀悼，喪禮將於11日舉行，她不僅是首位拿下國際影展的影后，還曾奪下大鐘獎最佳女主角、莫斯科國際電影節最佳女主角獎、威尼斯影后等獎項，對南韓影壇貢獻良多，如今殞落讓所有人不勝唏噓。