中國美國商會官網5月9日發布一項調查顯示，近六成（58％）受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，超過一半（52％）的企業表示已經推遲或減少在華投資。調查顯示，核心員工短缺和供應鏈中斷為當前在華美企的最大挑戰。另外還有近4成受訪者認為，中國政府在企業經營和疫情防控方面令人困惑和自相矛盾的管控措施，也是一大挑戰。

這項調查在4月29日至5月5日期間展開，共有121家在華美資企業參與。

美國之音報導，這項調查顯示，在上海有業務的美國公司中，超過15％的企業稱，自三月份疫情爆發後，他們在上海的業務完全關閉。在全中國範圍內，有近六成 受訪公司稱，受到員工短缺、物資困難，或是封控措施的影響，企業產能出現放緩或減少。

在供應鏈的挑戰方面，61％的受訪者認為主要原因是交通運輸網路中斷。雖然中國政府最近公布一系列旨在穩定供應鏈、保障物流暢通的政策措施，只有12％的受訪者表示，這些措施對其運營能力產生了積極影響。

另外有56％的受訪者表示，供應鏈中斷對其業務產生持續負面影響，特別是有60％受訪者認為，這些新政對於上海的業務恢復沒有或者僅有些微影響。在能夠部分重新營業的68％的受訪者中，持續的供應鏈中斷仍然是最大的挑戰。

在人才供應方面，49％的受訪者表示，由於動態清零政策，外國人才更少可能或者直接拒絕遷往中國，或者打算永久離開中國。

近四成受訪者對中國的疫情管理感到不滿意。82％的人提到隔離時長，77％的人提到旅行限制，67％的人提到隔離條件以及和子女的強迫分離，還有56％和44％的人分別提到中國缺乏外國疫苗以及過度收集和曝光個人信息。

中國美國商會主席華剛林(Colm Rafferty)在一份聲明中稱，「今年的收入預測有所下降，但更令人擔憂的是，商會成員看不到隧道盡頭的任何曙光。」

他提到，前往中國仍然像以往一樣困難。今年夏天，該組織正在為大量外國人才外流做準備，願意去中國任職的海外員工越來越少。「由於航班稀缺，可以前往中國的人支付的機票費用是通常票價的許多倍，登機前需要通過極具挑戰性的測試程序，並在抵達時忍受世界上最廣泛和不可預測的隔離要求。」

華剛林舉例，2位前中國美國商會主席最近從美國前往中國時面臨重重挑戰，一個先在上海完成22天隔離，然後在北京再隔離15天後才獲得自由；另一個剛剛在上海完成了43天的隔離和封鎖，然後選擇直接飛回美國，因為他去北京的旅行仍然受到限制。

華剛林說，「我們理解中國選擇將健康和安全放在首位，但目前的措施正在扼殺美國企業對中國的信心。我們的會員企業敦促中國政府在防疫、經濟發展和國家開放之間取得更佳的平衡。」