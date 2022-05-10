友達參與2022 SID顯示周（Display Week），將展示與技術生態圈共同開發的次世代顯示技術Micro LED融合智慧車艙的應用場景、多項全球第一搭載AmLED技術的電競顯示面板，以及感測技術。友達連結影像技術平台與新型態場域需求，令顯示器成為實現各種影像應用服務的中心，為「Display Everywhere 2.0」作出最佳詮釋。

友達攜手錼創發展次世代顯示技術Micro LED，已陸續完成12.1吋駕駛儀表板與9.4吋柔性雙曲面中控儀表板開發。今年更將卷軸式、彈性可拉伸式、以及透明等多元形態的Micro LED全面導入智慧車艙，友達全球第一座14.6吋卷軸式可收納Micro LED顯示器，以2K高畫質解析度和40mm的收納曲率半徑，將車艙搖身一變為影音娛樂中心。此外，友達推出全球最高解析度163 PPI全彩可拉伸MicroLED顯示器，駕駛能依需求將控制面板切換為3D實體按鍵，還將17.3吋透明Micro LED顯示器模組直接應用在車窗上，其超過60％的透明度，最高2000 nits的亮度，能讓用車人在觀賞風景的同時，同時準確掌握行車資訊。

此次展出的K-zone Mini LED系列擁有超過千區的分區調光，符合VESA Display HDR1000最高等級，能夠展現鮮明對比以及高刷新度，使遊戲畫面光影呈現更具臨場感。友達亦展出全球第一台34吋AmLED電競曲面顯示器面板，21:9的寬螢幕具有165Hz超高刷新率。

友達為全球前三大車用面板供應商，此次也展出AmLED技術在車載面板的應用，包括全球第一座前座30吋AmLED大型曲面顯示器搭配超大尺寸內嵌式觸控技術（Large Touch Display Integration, LTDI），以自有全貼合生產技術，實現超低反射率。22吋AmLED曲面副駕駛影音娛樂顯示器，整合友達自行開發的可調控防窺技術。

友達開發「微型玻璃NFC標籤」，整合電鍍銅天線與TFT IC於玻璃基板上的一條龍製程，透過高度的異質整合技術，將標籤嵌入酒瓶、藥罐等高價商品，消費者藉由手機掃描即可獲取商品訊息，有效防止仿冒品橫行，保障品牌商與消費者的權益。

醫療應用方面，不同於非晶矽（a-Si）技術為主流的TFT-X光影像感測器大多應用在靜態X光攝影，友達最新IGZO TFT-X光動靜態兩用感測器擁有140μm像素間距以及3070 x 3072解析度，其超低漏電、高遷移率的優異特性，以及高感測器光靈敏度、低影像雜訊等特質，可運用在較高階的胸腔攝影、血管造影、乳房攝影等，高電子傳輸速度更可達到高幀率的動態影像要求。