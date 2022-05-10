台新投信10日表示，美國CPI頻創新高，促使Fed加快升息及縮表腳步，美國聯準會（Fed）5月4日再度升息2碼，為22年來最大升幅，並將在6月啟動縮表，導致近期科技股大幅回檔。但就歷史經驗來看，不論是全球股市（MSCI世界指數）或全球科技股（MSCI資訊科技指數）在Fed升息後皆有亮眼表現，科技股因基本面強勁，在Fed升息後半年及1年，平均分別上漲逾24％及3成，目前正是逢低布局科技股絕佳買點，AI機器人相關ETF後市看俏。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，4月中旬全球經理調查報告顯示，經理人極度看空經濟前景，現金水位提高至5.5％，2011年以來統計顯示，當現金水位升至5.0％以上，S&P500指數其後1、3、6個月報酬率分別為1.3％、4.0％、6.5％，因此目前反而是買進股票時機。另從評價面分析，經過近一個月大幅回檔修正後，MSCI世界指數本益比由高點33倍降至20倍，MSCI資訊科技指數本益比由高點39倍降至30倍，評價趨於合理水準，重新浮現投資機會。

王嘉豪表示，股市震盪期間，「破壞式創新持續滲透到各產業，且業績呈現光速成長，以全球科技龍頭為例，蘋果1977年成立當年，年營收僅77萬美元，但至2021年，每66秒收入即達77萬美元，44年來收入激增47萬倍；微軟1975成立當年營收僅1.6萬美元，至2021年，每3秒收入即達1.6萬美元，46年收入提升千萬倍。由於人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新」的滲透速度越來越快，「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3～5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人即是受惠的主要領域。