美國務院網頁刪「台灣是中國一部分」 鄭運鵬：用刪去法宣示更有力量

美國國務院5月5日更新網站上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（10日）表示，「用刪去法的方式來宣示，有時候不講比有講更有力量。」美國的國際地位及對台灣支持對於世界都有示範的作用。

鄭運鵬表示，國際上尤其是美國，對台灣與中國間的關係，從很久以前只講一個中國，不去解釋一個中國是什麼意思，到這幾年全球發生變化，中美關係、中國與全世界的關係愈來愈糟糕，所以在解釋一個中國的時候，各國都紛紛解釋一個中國與中國所稱的一個中國並不一樣。

鄭運鵬說，美國國務院對於美、台關係、兩岸關係，刪除掉台灣屬於一個中國、美國不支持台灣獨立，「用刪去法的方式來宣示，有時候不講比有講更有力量。」美國的國際地位及對台灣支持對於世界都有示範的作用。

此外，當各國開始說一個中國與中國稱的一個中國不一樣時，到如今進步到台灣不會再被稱為中國的一部分，這對台灣未來在國際上爭取國格、尊嚴、自我防衛是很有幫助的

鄭運鵬表示，刪除掉的這兩點代表，第一儘管中國英文China，台灣是Republic of China，這兩個China是不一樣，不再好像英文國名中有China就要稱之為中國；第二刪除美國不支持台灣獨立也不代表美國支持台灣獨立，多數國家早認為台灣是主權獨立的國家。以刪除兩個關鍵詞句的作法，不宣示的作用一定也高於宣示的作用。