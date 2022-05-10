以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)受惠各大國際市場業績推升，2022年4月自結合併營收0.75億元，月增達22.97％、年增達14.62％，改寫同期新高。累計前4月合併營收2.43億元、年增4.21％，續創同期新高。

聯發國際表示，目前「歇腳亭」在美國已有132家，預計本季再新展8家至140家，同時憑藉品牌優勢開創第二成長曲線，在大華超級市場等大型通路販售奶茶粉禮盒，預計6月將「歇腳亭」與小美冰淇淋的聯名產品「焦糖布蕾雪糕」賣到美國，搶攻餐飲零售化市場。

香港市場方面，聯發國際在疫情期間汰弱留強並持續展店，躍升當地領導品牌，目前全港共42家。東南亞市場方面，聯發國際深耕馬來西亞10多年、開出48家店，隨著疫情趨穩，當地政府5月初宣布擴大鬆綁防疫措施，預期內需市場將持續回溫，拉升單店業績表現。

聯發國際總經理賴柏宇指出，近期各大國際消費市場逐步回穩，台灣作為全球品牌智財（IP）孵化基地，正在升級備戰中，台灣「歇腳亭」花費數月進行銷售大數據分析，5月起更新飲品菜單，並透過全台買1送1行銷活動收集消費者的回饋。

賴柏宇表示，希望藉由上述措施進一步強化品牌競爭力，以鞏固全球市場。法人認為，隨著「歇腳亭」在美國等國際市場逐步站穩市場，並靠著穩健展店和推升大型通路市場的發展策略，可望持續增添營運成長動能。