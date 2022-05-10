長榮集團經營權之爭持續上演，今天弟弟派瞄準集團海外金庫「巴拿馬長榮國際」，下午將召開股東臨時會，有意取下大哥張國華董座位置。張國華上午發佈聲明表示，張國明將召開巴拿馬長榮國際公司股東臨時會，張國華已稍早發通知給相關可能與會人員，嚴正表達今日開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，故以公司Permanent President(永久董事長) 名義即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效。

由於巴拿馬長榮國際股權結構中，張家四兄弟及張榮發各占20％，目前弟弟派共計持股60％，股權比例占上風，以國內法令而言有望拿下主導權，但巴拿馬長榮國際是境外公司，需依照當地法令，有一說是無法依照台灣法規改選董事長。

因此，張國華聲明中表示，今天下午3時於台北長榮桂冠酒店3樓召開巴拿馬長榮國際有限公司股東臨時會，因明顯違反公司章程而違法，尤其是會議召集程序及提案選任Permanent President及Permanent Director乙事，均屬違反公司章程而違法。據此，旨揭會議即刻取消。任何召開會議行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。