億光(2393)近期收到歐洲專利局上訴委員會(Board of Appeal for Europe Patent Office)判決,該判決同意億光主張日亞化專利無效之上訴請求,判定日亞化歐洲專利EP2197053全部權利項無效,億光大獲全勝。

外資、自營商續賣超的億光,周二早盤一度摔至41元的近1年新低價,隨後緩步爬升,成功翻紅。

億光已於歐洲、美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序,並贏得勝訴判決:歐洲專利局上訴委員會(Board of Appeal for Europe Patent Office)判定日亞化歐洲專利EP2197053全部權利項無效。美國最高法院(Supreme Court of the United States)判定日亞化美國專利US5998925與US7531960所主張之權利項無效。澳洲高等法院(High Court of Australia)判定日亞化澳洲專利AU720234所主張之權利項無效。大陸最高人民法院(China Supreme People‘s Court)判定日亞化大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效。台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣專利TW383508全部權利項無效。

億光重申,尊重知識產權之一貫立場,並全力捍衛客戶及股東權益。