美國之音報導，七大工業國集團（G7）外交部長9日就香港特首選舉發表一項聯合聲明，對香港特首選擇程序以及香港政治多元化和基本自由持續遭受的攻擊表達嚴重關切。

聲明稱，目前的提名程序以及隨之而來的任命嚴重背離了普選的目標，並且進一步侵蝕了港人享有的合法被代表的權利。

聲明稱，G7對政治和公民權利以及香港自治遭受持續的侵蝕表示嚴重關切。G7繼續呼籲中國按照《中英聯合聲明》以及其其他法律義務行事。

聲明稱，G7敦促新特首尊重《基本法》寫明的在香港受到保護的權利和自由，並確保法院系統堅持法治。

★聲明全文如下：

我們，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國的外交部長以及歐盟高級代表，就作為對政治多元化和基本自由持續攻擊一部分的香港特首選擇程序表達我們的嚴重關切。

去年，中華人民共和國和香港當局向選舉委員會增加了任命的非民選委員人數並大幅減少有資格參與委員會選舉的選民人數，從而背離了《香港基本法》中設立的普選最終目標。

目前的提名程序以及隨之而來的任命嚴重背離了普選的目標，並且進一步侵蝕了港人享有的合法被代表的權利。我們對政治和公民權利以及香港自治遭受持續的侵蝕表示嚴重關切。我們繼續呼籲中國按照《中英聯合聲明》以及其其他法律義務行事。我們敦促新特首尊重基本法寫明的在香港受到保護的權利和自由，並確保法院系統堅持法治。