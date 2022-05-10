年薪百萬是許多社會新鮮人的目標，相信大家在剛畢業時，一定都會期許自己在工作幾年後能獲得高年薪的收入，不過以現今經濟不景氣和物價節節攀升的狀況，年薪百萬可能已經入不敷出，這也讓大家想追求更高的年收，而近日，一名年薪百萬的女網友就分享了自己的心得，她表示對年薪百萬超無感，賺的錢根本不購買房、買車。

原PO分享自己年薪百萬卻覺得無感的心得。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名女網友分享自己擁有百萬年薪的心得，她表示自己目前29歲，過去唸的科系是商科，原PO在大學剛畢業時也想過自己未來若是年薪破百，日子一定能輕鬆很多，而今年她也因為換工作終於達到年薪百萬，不過現實卻未如她所想，她首先分享自己的購物習慣，原PO因為住在家裡所以無須付房租，但餐費都由自己負擔，且每隔幾個月都會與男友出遊，也會請父母吃飯。

原PO表示，自己也會有治裝上的花費，但都是不定時的，她也提到自己並非一個奢侈的人，過去只買過一個3萬元的包包，然而，有時候就是會因為各種理由需要花大筆的費用，如此算下來，年薪百萬根本不夠存錢買房，原PO認為以現在的物價來說，就算有百萬年薪也輕易就被花光了。

原PO對於年薪百萬相當無感。(圖/翻攝自pakutaso)

貼文底下湧入許多網友的認同，大家表示以現在的物價來說，想要過得舒服可能要年薪200萬才夠，且年薪破百一年存下來的錢根本也沒多少，想買房子根本是天方夜譚，不過也有網友認為一切都跟理財有關，相信原PO的百萬年薪加以理財一定可以過得更好；物價漸高，在擁有高額年薪的同時，也要學會分配金錢的花用，讓自己能活得更寬裕。