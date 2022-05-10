阿瓦瑞茲(左)增重後體力下滑，跟不上比佛的速度。（美聯社）

橫掃四大聯盟的「無庸置疑拳王」阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）上周末爆冷輸給現任WBA輕重量級拳王比佛（Dmitry Bivol），並且是一致判定下的慘敗。阿瓦瑞茲多年來未嘗一敗，賽前以5.5賠1被看好勝出，比佛是1賠4的冷門。然而阿瓦瑞茲這回遇到對手了，他在比賽中途還氣得犯規把對手扛起來，但他就是打不過比佛。

退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）賽後在IG秀出他的彩票，原來他下注1萬美元在比佛身上，炫耀他自己輕鬆贏得了4萬多美元。表示他不只打拳厲害，看拳的本領也很高超。

Those swings from @bivol_d 😤



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阿瓦瑞茲在此戰之前累積57勝1敗的驚人戰績，唯一輸掉的比賽是在2013年被梅威瑟打敗。這場是梅威瑟生涯代表作之一，勇猛的阿瓦瑞茲整場被他玩弄於股掌，留下許多精彩鏡頭，該役讓梅威瑟進帳4150萬美元（新台幣12.4億）。

橫掃了超中量級拳壇之後，阿瓦瑞茲身為4個量級的世界拳王，決定再往上挑戰輕重量級拳王比佛。阿瓦瑞茲曾說：「我沒有不敬的意思，但在當今拳壇我感覺自己是天下無敵。」他同時被《拳台》雜誌評為「磅比磅」世界第1的拳擊手。

然而增重10磅（4.5公斤）仍有些勉強，輕重量級的體重上限為79公斤，阿瓦瑞茲的體力明顯跟不上，打到第9回合就開始張口喘氣，辛苦撐完12回合。但是身為勇猛的墨西哥人，阿瓦瑞茲並不害怕失敗，他表示自己永遠在尋求更多挑戰。拳王比佛是俄國人，職業生涯累積20勝0敗。