據大陸國家發改委網站10日消息，有關於印發《「十四五」生物經濟發展規劃》的通知中提出，將推動醫療健康產業發展，助力疾病早期預防，加快疫苗研發生產技術反覆運算升級，開發多聯多價疫苗，發展新型基因工程疫苗、治療性疫苗，提高重大烈性傳染病應對能力。

該文件指出，將明確推動基因檢測、生物遺傳等先進技術與疾病預防深度融合，展開遺傳病、出生缺陷、腫瘤、心血管疾病、代謝疾病等重大疾病早期篩查，為個體化治療提供精准解決方案和決策支持。

據中新網引述該文件指出，提升疾病診斷能力。推動生物技術與精密機械、新型材料、增材製造等前沿技術融合創新，大力開發分子診斷、化學發光免疫診斷、即時即地檢驗等先進診斷技術和產品，發展高端醫學影像等診斷裝備，促進裝備向智慧化、小型化、快速化、精准化、多功能集成化發展。強化中醫療效判定與機制研究，推動中醫藥理論的傳承創新。

此外，還要提高臨床醫療水準。發展微流控晶片、細胞製備自動化等先進技術，推動抗體藥物、重組蛋白、多肽、細胞和基因治療產品等生物藥發展，鼓勵推進慢性病、腫瘤、神經退行性疾病等重大疾病和罕見病的原創藥物研發。拓展智慧手術機器人、數位療法、粒子放療等先進治療技術臨床應用。

針對展開的臨床應用的幹細胞治療、細胞免疫治療、醫療新技術制定完善技術規範，科學開展臨床評價。把優秀傳統理念同現代生物技術結合起來，中西醫結合、中西藥並用，集成推廣生物防治、綠色防控技術和模式，協同規範抗菌藥物使用。