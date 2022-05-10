為刺激生育率，台南市政府在北區光武活動中心2樓設置南市首座公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務，10日舉行開幕，台南市市長黃偉哲表示，從今年8月起，台南市公共托育補助金額，將調高為每月5500元以上，育兒津貼也調高至每月5000元起，盼大幅減輕家長育兒經濟負擔。

10日南市首座公設民營托嬰中心舉行開幕，黃偉哲、台南市社會局局長陳榮枝，以及立法委員陳亭妃與地方民代皆到場參與，共同慶祝正式啟用。

黃偉哲指出，為促使新一代青年願意生、放心養並且養得好，台南市育兒津貼，自今年8月起，將由3500元調高至5000元，第2、3名子女則分別是6000元、7000元，近3年來，育兒津貼及托育補助家中有未滿3歲幼兒，已超過80萬8千人次。

黃偉哲表示，為因應少子化，台南市目前已建置11處公共托育家園，加上私立托嬰中心準公共服務簽約數達85家，南市府也積極持續建置新市區、安南區、善化區、北區成德里及南區（鹽埕段）共計5處公設民營托嬰中心，並鼓勵優質私托加入準公共化行列。

台南市社會局說明，北區光武公設民營托嬰中心，委託擁有豐富育兒教學與實務經驗的台南應用科技大學來經營管理，該校以優美的粉紅風鈴木風格用心布置，打造安全、活潑且舒適的托育環境，透過公私協力，運用專業提供優質的幼兒收托服務，並兼具育兒諮詢的功能。

黃偉哲進一步指出，他10日到北區光武公設民營托嬰中心視察，一方面感謝台南應用科技大學願意幫忙托嬰中心的經營管理，以愛心造福社區；另一方面，也來檢視托嬰中心是否確實落實防疫工作。

目前6歲以下的小孩無法打疫苗，所以提供小孩健康、安全的托育環境格外重要，要讓家長能專心工作，孩子能安心送托。

光武公設民營托嬰中心，共收托照顧32名未滿2歲的嬰幼兒，在收托費用方面，免註冊費和副食品費，僅收取9000元月費，家長尚可請領每月4000元以上之托育補助；且為鼓勵家長送托專業托育人員，公共托育補助自今年8月起，由4000元調高至5500元、第2名子女6500元、第3名子女7500元，準公托補助則從7000元調高至8500元，第2名子女9500元、第3名子女1萬500元，讓家長放心選擇專業化托育服務。(品點記者張雅雲/台南報導)