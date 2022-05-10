澎湃新聞報導，上海市疾控中心副主任孫曉冬10日在上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，針對上海封控已久，為何還有陽性？單日新增感染者為何下降緩慢？回應，當前，上海還是處於疫情防控關鍵時期，昨天仍有2000多例實際新增陽性感染者，絕大多數都是在隔離管控中發現，而從地區分布上來看，這些陽性感染者中90％以上來自中心城區和近郊區，這些地區往往是老舊社區、舊式里弄和城鄉結合部，包括城中村比較集中的區域。人口密度高、居住條件和衛生環境相對較差，廚衛共用或使用公共廁所等現象較普遍，存在較多容易導致病毒傳播的風險環節。

孫曉冬強調，如果管理不善不細，個別人存在僥倖心理逃避篩查、防控措施不到位等等原因，哪怕是極個別現象，也會影響到疫情防控的品質和效率。

孫曉冬指出，因此，下一階段，要繼續嚴格落實以「四應四盡」為核心的各項防控措施，特別是以老舊社區、城中村等作為重點開展拔點攻堅工作，強化定期篩查，繼續開展環境整治，努力消除可能存在在的風險因素和環節。也請民眾繼續理解和配合防控工作，共同努力及早實現社會面清零。