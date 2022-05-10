美國之音報導，美國田納西州格林維爾的一名聯邦法官當地時間周一（5月9日）判處一名參與中國政府「千人計畫」的化學師14年監禁，罪名是竊取商業秘密、從事經濟間諜活動和欺詐。法官還下令刑滿後對其實行3年的監督釋放並處以20萬美元的罰款。

59歲的密西根州蘭辛的居民游曉蓉博士（Dr. Xiaorong You，譯音；又名香農·游，Shannon You）2021年4月被判有罪。她最初在2019年2月被起訴犯有盜竊商業秘密和電信詐騙罪，2020年8月的最新起訴書又增加了經濟間諜和串謀從事經濟間諜活動的罪名。

「庭審證據顯示，被告竊取了有價值的商業秘密，並打算利用它們不僅給一家外國公司帶來好處，還給中國政府帶來好處，」美國司法部負責國家安全司的助理部長馬修·奧爾森(Matthew G. Olsen)在一份聲明中說。「今天的量刑判決反映了這一罪行的嚴重性，也反映了司法部通過調查和起訴那些竊取美國公司知識產權的人，來保護我們國家安全的承諾。」

「竊取技術不僅僅是針對公司的犯罪，」美國聯邦調查局負責反情報部門的代理助理局長布拉德利·貝納維德斯(Bradley S. Benavides)說。「這是對美國工人的犯罪，他們的工作和生計受到了影響。」

根據法庭文件和呈堂證供，游曉蓉竊取了與飲料罐內「無雙酚A」塗漆技術配方有關的有價值的商業秘密。司法部說，她在位於佐治亞州亞特蘭大的可口可樂公司(The Coca-Cola Company) 和在位於田納西州金斯波特的伊士曼化工公司(Eastman Chemical Company)任職時接觸到這些商業秘密。

被盜的商業秘密屬於主要的化學和塗料公司，包括阿克蘇諾貝爾(Akzo-Nobel)、巴斯夫(BASF)、陶氏化學((Dow Chemical)、PPG工業公司(PPG)、Toyochem、宣偉塗料公司(Sherwin Williams)和伊士曼化學公司，開發成本近1.2億美元。

游曉蓉利用其竊取的商業秘密在中國開設了一家新的「無雙酚A」噴塗公司。在中國與她合作的公司威海金泓集團(Weihai Jinhong Group)從中國政府得到了數百萬美元的撥款，以支持這家新公司，其中包括「千人計畫」的獎勵金。

美國司法部說，游曉蓉的「千人計畫」申請和呈給法庭的其他證據顯示，她目的不僅是為了讓威海金泓集團獲益，而且也是為了讓中國政府、中國山東省、威海市以及中國共產黨獲益。

直到最近，廠商一直在使用雙酚A(BPA)噴塗食品和飲料罐的內壁，以減少味道的損失，防止容器腐蝕或與食品或飲料發生化學反應。但是，由於雙酚A的健康隱憂，一些公司開始尋找不含雙酚A的替代方式，而這種研發耗費了大量資金和時間。