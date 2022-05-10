李家超早前以99.16％的支持票當選特首。七大工業國集團（G7）外長周一（9日）發聯合聲明，嚴重關切香港下任行政長官的選舉制度，並指責香港當局蔑視民主慣例。大陸國務院港澳辦對此批評，美西方少數國家急不可待大放厥詞抹黑選舉，攻擊中國政府對港政策，形容這只能是自曝其醜惡，阻擋不了香港由治及興的步伐；中國外交部駐港特派員公署則對有關聲明表示堅決反對及強烈譴責，促請G7停止插手香港事務和中國內政。

G7聲明指，香港行政長官選舉的無記名投票遴選程序，再度打擊政治多元及基本自由，香港當局及北京增加未經選舉產生的委員，加入選舉委員會，目前的提名過程及結果與「普選」目標背道而馳，進一步削弱港人獲得合法代表的能力。G7外長敦促中國恪守《中英聯合聲明》，並呼籲李家超尊重香港在《基本法》下受保護的權利和自由，確保司法系統維護法治。

大陸國務院港澳辦發言人表示，美國及西方少數政客，一再拿民主、自由、人權問題對香港指手劃腳、說三道四，不過是為了打香港牌，以達到亂港遏華的目的，但這些聒噪動搖不了中國政府全面準確貫徹實施一國兩制方針的意志，干擾不到香港發展符合自身實際的民主制度的實踐，阻擋不了香港由亂到治、由治及興的發展大勢。

另外，中國駐歐盟使團發言人敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何形式插手香港事務，立即停止干涉中國內政，以免影響中歐關係大局。