本土疫情嚴峻，亞東醫院院長邱冠明昨日出席疫情記者會分享防疫經驗，他表示，共存是一個妥協的結果，但是科學家從未放棄過競爭，呼籲大眾應思考如何文明有序地共存，一席話被奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金轉發，引發網友讚賞，「院長真的好有智慧」。

邱冠明昨（9）日在記者會中提及，在我們演化過程充滿競爭，但實務上，當我們遇到一個可敬的對手，在經濟成本或科學實力上，我們無法殲滅它的時候，我覺得共存是一個妥協的結果，但是科學家從未放棄過競爭，差別只在於，在這個壓力之下，我們應該如何文明有序地共存。

這一段話被醫師陳志金製作成字卡、轉發，大讚邱冠明對防疫規定、流程瞭如指掌；陳志金說，邱冠明的身分除了是亞東醫院院長外，同時也是心臟外科醫師，邱提出文明共存的想法他十分贊同。

該貼文被400名網友分享、討論，「院長說得很有說服力」、「文字讓人充滿信心」、「不知道為什麼，聽完有點感動」、「院長這番話滿值得大家互相鼓勵，大家都是第一次遇到新冠肺炎」、「這一段話，真的很有感」、「院長真的很有智慧，在病毒與細菌面前，人類必須謙卑以對」。