台北市萬華區日祥里里長鍾駿，涉嫌利用申請社區關懷據點補助機會，勾結廠商「瀅簣」公司，佯以購買電器、電腦等設備、承租里民活動場所名義，長期詐領台北市政府社會局、民政局補助款共約140多萬元。台北地檢署10日依貪汙、詐欺、偽造文書等罪起訴鍾駿、孫姓員工、瀅簣公司陳姓負責人、陳姓經理4人。另仲姓輔導員獲緩起訴處分1年，須支付國庫2萬元。

起訴指出，鍾駿向北市社會局申請社區關懷據點，另依申請固定里民活動場所租金補助，明知據點並未購買桌上型電腦、卡拉OK、開飲機及冰箱4項設備，卻於2017年找「瀅簣」公司假交易，虛開不實發票後，向社會局核銷詐領7萬288元。

鍾食髓知味，再於2018年佯以購買蒸飯箱名義，由「瀅簣」公司虛開不實發票後，向社會局詐領5600元。2019年鍾駿再以購買擴大機、液晶電視名義，欲向社會局詐領時，因社會局人員發現核銷異常，前往勘查，鍾才真的購買擴大機、液晶電視，詐領未遂。

另鍾駿自2007年1月至2019年6月底，逐年以日祥里里辦公室名義，以每月2萬1000元承租萬華區青年路房屋，作為里民固定活動場所，卻虛報抬高租金至3萬元，按月向北市民政局詐領9000元，總計詐領135萬元。

此外，鍾雇用孫姓女員工作為該里關懷據點承辦人，明知依規定每週工作須達40小時，卻自2017年6月至2018年6月止，每週只上班4天，每天工作6至7小時，實際月薪應為1萬6000元，為了領取每月3萬元實薪，勾結據點的仲姓輔導員，不實簽到，向社會局詐領薪資共18萬2000元。