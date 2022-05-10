疫情急遽升溫，大學生確診人數上周即已爆增，校園隔離宿舍不足，引發學生搭帳篷的亂象。在野立委今偕同學生召開記者會，希望教育部可以開放讓各大學自主決定是否全面遠距到學期末，減少校園內師生染疫風險，舒緩當前隔離宿舍不足的困境，也減少醫療負荷。

在野黨今召開記者會，公布一項針對大學生的網路調查，關於目前校園確診暴增的安置方式及對本學期未來上課方式的期望，這項超過80所大學1800位學生參與的調查結果顯示，高達88％近九成的受訪者希望全面遠距至本學期末。

與會的東吳大學雷同學表示，目前政策讓學校或上課老師自行決定，是亂象的來源之一，建議不要同時實體和遠距並行。若全實體，隔離或確診同學一樣要視訊上課和考試，對老師也不方便，像如何調整公平的評分標準、在實體教室準備設備等。

雷同學強調，目前規定以授課班級為單位可經老師與學生協調後遠距到期末，問題在於會有一堂實體、下一堂遠距、然後又實體的情況，學生在遠距演練結束後還是要到學校，對減少群聚或分流的意義不大。

雷同學指出，學生無處安置的話，應更積極減低受隔離人數，但仍有實體授課的話，多少都會增加隔離和確診人數，同時造成醫療體系、教育體系、國家生產力的負擔，最根本的做法是先全體遠距更長的時間，在這段時間內規劃好學生租屋的交通費、租金補貼、學生家長的防疫假等等配套，待醫療體系逐漸降載後，再回來施行實體。

東海大學學生謝瑞恩視訊表示，希望各校可按時公布全校每日確診者人數及足跡，讓全校師生職員了解校園疫情發展概況。

東海大學教務長劉正視訊表示，東海沒有也不會要求全校老師統一進行遠距的線上教學，是為了讓課程有特殊需求的老師和同學們還能有溝通調整的空間。但若班上有確診者、密切接觸者，或因學校鼓勵其返家之健康住宿生們，授課教師一定提供線上同步或非同步的學習方式，讓學生的學習不因而中斷，也請老師們注意同學們的學習成效及評分標準的公允。

長榮大學莊啓佑助理教授透過視訊表示，新冠肺炎感染者如採輕症居家照護要有至少7天的隔離期，且還要面對身體不適的狀況，無法離開房間，甚至需要臥床休養，故建議都要預先進行最起碼的準備。大學生多住在學校宿舍、親友或自家。疫情流行期間，住在學校宿舍或是親友、自家者因有人關心照顧比較不用擔心，但獨自租屋居住者，特別是單人套房的大學生則需要特別留意。

莊啓佑強調，最重要的是建議賃居在外的同學組成互助組織，或是除了同學互助外，建議各班導師掌握關心獨自賃居的學生，特別是平常獨來獨往、鮮少參加活動往來、同學也不知道住在哪裡的學生，在這特別時期真的需要拜託學校與老師多加專注。

時代力量立委陳椒華強調，部分學生反應校方未讓學生參與防疫措施的討論，希望各大學校園在這方面能再加強學生參與，且在進行校園隔離和協助學生返家康復的配套上，能有更完善的措施，讓學生與家長安心放心。

教育部高教司專委吳志偉表示，教育部已有和大學建議，應和學生做好衛教觀念，並施打完整三劑疫苗，且指揮中心目前政策是要走向共存；至於教學方式，學校可以授權老師，讓老師和學生討論出是要實體還是遠距教學，若學校認為有必要遠距教學，可以提出相關規劃；至於學校若因學生確診人數過多，導致住宿量能不足，可以做出教學方式調整，並通報教育部。