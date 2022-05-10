資深藝人脫線（陳炳楠）昨（9日）晚間6點40分於家中安詳逝世，享耆壽90歲。與他情同父女的楊繡惠，稍早哽咽的向本報吐露不捨之情，楊繡惠透露因為今（10日）一早有外景工作，所以昨晚8點多就關機睡覺，沒想到今早開機就看到許多好友傳訊告知脫線離世的消息，她也在第一時間打電話向脫線兒子求證。

楊繡惠表示在得知消息的當下無法置信，「我媽媽前天才在跟伯母（脫線老婆）聊天，當時人還好好的，還看到他在直播，怎麼可能。」楊繡惠說完更是忍不住嘆氣，相當感慨。

楊繡惠父親阿西與脫線相識50多年，情同兄弟，楊繡惠今早一度猶豫要不要告訴父親有關脫線離世的消息，幾經思考還是決定告知，楊繡惠向在陽台運動的阿西說：「爸，脫線阿伯沒有了...。」阿西不敢置信地反問：「蛤！妳說什麼？」接著神色落寞地走回客廳坐在沙發上面無表情、不發一語，「我爸爸很難過，因為他在脫線牧場幫忙14年，這3、4年才回台北跟我住的，他跟脫線阿伯的情誼大概有50幾年，他們當朋友50多年了。」講到激動處，楊繡惠更是難掩情緒的痛哭，「真的很不捨。」