日本41歲知名女星廣末涼子，14歲出道時憑著甜美清純的外表與清新的鄰家女孩氣息獲得大批民眾喜愛，還被日本媒體封為「20世紀末最後的美少女」，而她即使經歷結婚、生子又離婚、再婚，人氣始終居高不下。近期推出自傳隨筆集的她，也因為多年來對3名孩子的努力付出，在近日獲得「最佳媽媽獎」，但網友看到照片後卻忍不住歪樓。

由日本母親協會所設立的「第14屆最佳媽媽獎」於近日盛大展開，而出道多年就在18歲生下第一個孩子的廣末涼子，多年來靠著自己的努力獨立撫養孩子，直到2010年才與蠟燭創作藝術家「Candle JUNE」再婚並共同育有2子，但廣末涼子即使演藝工作忙碌，她仍盡量撥出時間陪伴3名孩子成長，因為對她來說孩子帶給她很大的力量與勇氣，也是她前進動力，因此獲得「藝能部門」的最佳媽媽獎。

典禮當天，廣末涼子留著一頭波浪長髮，身穿黑白條紋襯衫與白色印花短褲，大方秀出一雙纖細美腿優雅出席，但從日本媒體捕捉到她開心領獎、發表感言的近照中，發現她不僅臉蛋圓潤、臉上細紋也一覽無遺，大陸網友看到這些「零修圖」的照片後，也忍不住歪樓留言「日媒的藝人圖真是業界一股清流」、「日媒跟藝人是不是有仇？」、「日媒的照片都好真實」、「這是拿我蘋果前置拍的吧」、「死亡角度」、「照片到底誰選的，是不是跟她有仇」、「照片是認真的嗎？」意外引發話題。