中國外交部網站10 日消息，大陸國務委員兼外長王毅9日在北京以視訊方式出席「全球發展倡議之友小組」高級別會議開幕式並致詞表示，「全球發展倡議之友小組」成員對多邊主義都有堅定信念，對落實2030年議程都有不懈追求，對全球發展挑戰都有共同關切，對人類社會進步都有共同期許。他提出：一重振落實2030年議程的全球合作。二營造加快全球發展的有利環境。三構建平等均衡的全球發展夥伴關係。四發揮聯合國系統的核心和引導作用等四點建議。

王毅建議各方從四個方面推動大陸國家主席習近平提出的全球發展倡議走深走實：

一是重振落實2030年議程的全球合作。落實2030年議程是全球發展的最大共識，也是克服當前能源、糧食等諸多挑戰的必由之路，應當繼續置於國際合作議程的優先位置。各方要堅守承諾，努力如期實現17項可持續發展目標。反對將發展問題政治化、邊緣化，繼續聚焦開發中國家關注的重點領域，為改善各國民生做出更大努力。

二是營造加快全球發展的有利環境。要加快完善全球治理體系，提高新興市場和開發中國家代表性和發言權，推動構建開放型世界經濟。要維護各國人民自主選擇發展道路的權利，反對干涉別國內政，反對沒有國際法依據的單邊制裁。

三是構建平等均衡的全球發展夥伴關係。發達國家要兌現發展援助承諾，提供更多資金和技術支持。開發中國家要深化南南合作，實現跨越式發展。要推動多邊開發機構為此提供更有效幫助，凝聚最大發展合力。

四是發揮聯合國系統的核心和引導作用。中方支持聯合國在落實2030年議程中充分發揮統籌協調功能，支持聯合國祕書長將發展作為優先任務，動員聯合國發展機構，落實全球發展倡議，助力實現可持續發展目標。為此，聯合國有必要通過機制建設加強統籌協調。中方願通過中國－聯合國和平與發展基金提供支持。