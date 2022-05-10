北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建9日在防控記者會上表示，當前首都與疫情較量正處在膠著狀態，北京疫情防控工作領導小組、首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定全市延續保持社會面從嚴從緊的防控措施，提出8項措施，並再根據全市疫情防控形勢，及時動態調整。

第一是自5月12日起，進入大陸黨政機關企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。視疫情情況恢復查驗7日內核酸檢測陰性證明。

第二是繼續暫停演出場所、娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，暫停開放全市等級景區室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所，公園景區繼續按照50％限流。

第三是餐飲經營單位繼續暫停堂食服務。第四是全市中小學、幼稚園、中等職業學校暫停返校，組織線上教學。市有關部門將視疫情情況適時公佈後續返校安排。

第五是繼續對重點區及其他區有關涉疫街鄉鎮展開區域核酸篩查，嚴格執行風險行業、場所、部位相關重點人群和其他各類人員的常態化核酸檢測要求。

第六是朝陽、房山、順義等區所涉封控區、管控區的公共交通實行營運調整。朝陽全區及公共交通運營調整區域內工作或生活的人員，繼續實行居家辦公與「點對點」閉環管理。

第七是中高風險地區人員、有1例及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區人員、「北京健康寶」彈窗人員繼續嚴控出京。其他人員非必要不出京。如確需出京的，須查驗登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明與「北京健康寶」綠碼。

第八是嚴格落實「四方責任」，各相關單位和公共場所要履行主體責任，嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸證明要求。