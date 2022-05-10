因應政府針對疫情制定「居家隔離」與「居家檢疫」天數進行滾動式調整，許多民眾選擇將舒適的家讓給需要的家人，進而尋找替代住處以便隨時替家人補充民生物資，台南晶英酒店即日起至6月30日止推出「晶安心72小時住房專案」，入住12坪海東客房，四天三夜不含早餐，每人每晚3,333元起，加碼提早下午兩點入住、延遲至下午兩點退房，再享第二人不加價，專案更採彈性機制無須收取訂金，以利賓客機動調整居家防疫計畫。

此外，疫情升溫也讓民眾自發性減少外食頻率，各餐廳外帶美饌模式也重新啟動，台南晶英中餐廳晶英軒招牌「極品櫻桃烤鴨」穩坐在地烤鴨人氣票選冠軍寶座，除了內用經常高朋滿座，外帶電話更是絡繹不絕，去年適逢三級警戒依舊繳出兩個月熱賣5,000隻的好成績，今年量能與產能都大幅提升，冀望能再創佳績。主廚團隊選用每隻重約3.5公斤的宜蘭櫻桃鴨，經過繁複工序烹調、悉心以掛爐方式火烤的櫻桃鴨皮酥脆，鴨肉多汁軟嫩，包含片皮鴨捲手工餅以及薑蔥炒鴨架，前者分裝成餅皮、蔥段、片鴨肉及甜麵醬，保留最佳的美味狀態，讓您自己動手包鴨捲，吃飯樂趣更加倍，一鴨二吃只要1,880元，只需透過電話或線上商城於一天前訂購，就能與家人在安心的空間盡情品嚐美味。

防疫期間，台南晶英酒店所屬的晶華國際酒店集團率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台南晶英更是徹底落實消費實聯制與環境消毒，以確保安心無疑的旅宿空間，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。