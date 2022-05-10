全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密因俄烏戰爭，造成歐洲客戶訂單延後，加上大陸上海疫情封控，導致大陸空調廠產出減緩，訂單遞延，4月及前4月壓縮機銷售及合併營收，雙雙比去年同期下滑。

瑞智4月壓縮機銷售154.31萬台，比3月減少7.23％，較去年同期衰退23.15％；4月合併營收18.32億元，較3月減少5.97％，較去年同期減退17.56％。前四月壓縮機累計銷售618.42萬台，較去年同期減少19.01％、前四月合併營收74.03億元，較去年同期減少8.04％。

瑞智指出，瑞智4月銷售及營收比3月減少，主因是受俄烏戰爭影響，歐洲客戶訂單延後，以及上海疫情封控，空調端產出減緩，訂單遞延所致。5、6月向來是中國大陸內銷旺季，上游大陸各空調廠已展開旺季備貨，瑞智作為下游壓縮機廠，產銷量也將維持相對高檔水準。瑞智5月生產、銷售目標均訂為160萬台以上。