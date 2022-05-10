全球最大B2B商業數據提供者鄧白氏發布2022年第二季「台灣企業樂觀指數」報告，台灣企業樂觀指數為133.1，較上一季上升6.2％。然而，本季台灣仍受疫情、升息、俄烏衝突等外部因素影響，限縮企業樂觀指數升幅，未能回到去年同期的水平（144.8）。

全球經濟復甦，市場的終端需求續溫，加上部份供應鏈逐漸走出缺料陰霾，原先供應鏈失衡態勢有所緩解、半導體生產活絡，因此本季企業樂觀指數止跌回升，此成長同步反映在今年三月的工業生產指數及出口訂單金額。根據經濟部統計處，今年三月的工業生產指數為139.02，以2.15％年增率，連續第26個月呈現正成長，其中，佔比最大的製造業生產指數，則以142.03為歷年同月最高，年增 1.95％的表現。另一方面，台灣三月的外銷訂單金額為626.9億美元，年增16.8％；隨著各國相繼解除邊境管制，主要國家持續推動基礎建設，以及市場對於台灣高階製程半導體的穩定需求，預期台灣的外銷接單將持續暢旺。

報告顯示，台灣本季的企業樂觀指數有所成長，調查中的四個重點參數（銷售量、新增訂單量、銷售價格、淨利潤）更是表現亮眼。綜觀產業發現，台灣有三個重點產業在今年第二季締造營運佳績並持續看好，鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，製造業第二季的企業樂觀指數升幅顯著（季增 9.3％），批發業三月營業額創歷年單月新高，而台灣引以為傲的半導體產業則因整體市場需求而呈現穩定成長。