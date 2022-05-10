鉅橡2022年第一季合併營收3.48億元，年增率1.9％，係PCB產業高階製程需求，載板用量倍增，市場供不應求下，推升PCB業者積極擴廠，帶動公司鑽孔墊板出貨量穩定成長。然因本季認列訴訟案經法院判決之相關損失，致本季營業利益較前一季減少29.8％，此為一次性認列損失，對本公司之營運及原先業務並無重大影響，且整體獲利表現在匯兌利益挹注下，歸屬於母公司稅後淨利1,709萬元，仍較上季成長43％，每股稅後盈餘0.21元。

鉅橡挾PCB耗材高市占與以台灣為生產基地之優勢，隨著5G、AI、雲端運算等應用擴增，消費性電子產品多元發展下，ABF/BT載板需求大幅提高，以致載板廠的產能持續擴充並加大回台投資生產，帶動公司墊板需求成長，在全球載板需求強勁，PCB產業供不應求，公司訂單能見度明朗，面對原物料價格居高不下，將透過彈性調整產品銷售組合，降低原物料漲價的不利因素。

展望第二季，PCB產業相關供應鏈，初期受到中國昆山疫情停工影響，鉅橡4月合併營收9,941萬元，累計1-4月合併營收4.5億元，與去年同期微幅減少2％，惟隨著逐步復工，遞延之訂單持續去化，今年PCB產業鏈成長率維持正向，鉅橡多元佈局建材市場，營收逐漸放大，將以優化產品組合，維持產能稼動率持續站穩高檔，第二季優於第一季表現可期。