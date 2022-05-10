經與鄰居合力捕蛇，快速蛇放入大袋子中，後經警方聯繫農委會至派出所處理。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方到場時，熱心鄰居也協助抓蛇，使用捕蛇夾緊緊夾住蛇身，鄰居阿伯抓住蛇尾，同心協力順利將蛇放入大袋子中。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方到場時，熱心鄰居也協助抓蛇，使用捕蛇夾緊緊夾住蛇身，鄰居阿伯抓住蛇尾，同心協力順利將蛇放入大袋子中。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「哎唷，怎麼有一條繩子會鑽動？」台中市霧峰區一名70歲洪姓婦人，日前在家門口發現一條大蛇溜進門前小階梯，讓她驚嚇不已，住家附近就是萬豐派出所，趕快衝進去向員警求助，警方到場時，熱心鄰居也協助抓蛇，使用捕蛇夾緊緊夾住蛇身，鄰居阿伯抓住蛇尾，同心協力順利將蛇放入大袋子中。

萬豐派出所警員王朝鋒、郭秉諧表示，洪姓婦人慌張的衝進派出所報案，雙手比畫著在派出所對面的住家門口前，躲著一條大蛇需要協助，員警立即帶著捕蛇夾趕至現場。

經與鄰居合力捕蛇，快速蛇放入大袋子中，後經警方聯繫農委會至派出所處理，在專人的研判分析下，布袋內活體蛇為黑眉錦蛇，黑眉錦蛇是一種大型蛇類，最大全長可達近3公尺，身體主要呈橄欖黃色。

這種蛇類前段常有規則的黑色菱形斑，中段黑斑略呈十字型，後段背部有二條黃色縱紋，眼睛後方起至頭後方有一明顯的黑色縱帶，故有黑眉錦蛇之稱。

農委會人員表示，黑眉錦蛇無毒性，但遇到危險還是會攻擊人，列為保育類野生動物，可能是因接近蛇類繁殖的季節，各種蛇類都開始積極的進食或是移動尋找適合的交配對象、繁殖地點，才會出現在民宅家附近。

霧峰分局分局長李建興指出，民眾遇到不明種類蛇，首先要遠離不要拍打攻擊牠，亦不要試圖自己驅趕或把牠打死，錯誤的方法會更刺激蛇，多數毒蛇咬傷案件都是因此而發生的。

李建興也提醒，民眾遇蛇類應快速聯繫相關單位(農委會)，如不知道權責單位，可電話播打電話1999、110或119，都會代為聯繫權責單位至現場協助，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免讓自身陷入危險。