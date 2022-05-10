大陸國務委員兼外長王毅9日在北京以視訊方式出席「全球發展倡議之友小組」高級別會議開幕式致詞指出，大陸國家主席習近平宣導的全球發展倡議，一經提出就得到國際社會積極回應，100多個國家表示支持，53國加入「之友小組」。這充分說明，全球發展倡議順應歷史潮流，契合各國需求，是大勢所趨、人心所向。

王毅介紹了全球發展倡議的四大目標：

一是致力於凝聚加快發展的政治共識。不管國際風雲如何變幻，各國人民對美好生活的嚮往沒有變，對發展的渴望和追求也沒有變，發展的重要性和緊迫性更加凸顯。倡議聚焦發展議程，強化政治意願，推動形成重視發展、共謀合作的勢頭。

二是致力於搭建發展合作的公共平台。全球發展需要明確願景目標，更需要務實行動舉措。倡議堅持行動導向，從保障和改善民生出發，從全球發展最緊迫的問題入手，聚焦減貧、抗疫、人力資源培訓、糧食能源安全、工業化、數字經濟、綠色發展等重點合作領域，為各方對接發展需求、開展專案合作搭建有益平台。

三是致力於促進發展經驗的交流互鑒。無論是發達國家還是開發中國家，都積累了大量有益發展經驗。倡議旨在支持各種發展經驗的分享和交流，助力各國探索符合本國國情、發揮自身優勢的發展道路，最終實現共同發展。

四是致力於增強協同發展的國際合力。為實現可持續發展目標，聯合國已開啟多個進程，涉及區域次區域機制，以及聯合國各發展機構。全球發展倡議重在推動全球、區域、國別發展合作的協同增效，圍繞所有17項可持續發展目標，鼓勵發揮國際組織、各國政府、工商界、學術界、民間社會等各方面作用，譜寫2030年議程落實的交響樂。