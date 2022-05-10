教育部停課新制上路，國中、高中只匡列確診「九宮格」學生放三天防疫假，引發各界批評。新北市長侯友宜表示，班級學生難保證不會走動，九宮格實務上難達成，新北完全授權學校，該停課就停課。

侯友宜說，新北學校有確診個案就會啟動，要考量班級、班級間的相互活動從嚴判斷，以確診個案有沒有移動增加風險來判斷作為依據，教育部九宮格參考用，主要還是以實際學生在班級間影響作為停課標準，且停課就會改為線上教學。