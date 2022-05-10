國高中九宮格匡列被罵翻 侯友宜：授權學校該停課就停課 11:112022/05/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教部九宮格挨批 侯友宜：授權學校該停課就停課。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部停課新制上路，國中、高中只匡列確診「九宮格」學生放三天防疫假，引發各界批評。新北市長侯友宜表示，班級學生難保證不會走動，九宮格實務上難達成，新北完全授權學校，該停課就停課。 侯友宜說，新北學校有確診個案就會啟動，要考量班級、班級間的相互活動從嚴判斷，以確診個案有沒有移動增加風險來判斷作為依據，教育部九宮格參考用，主要還是以實際學生在班級間影響作為停課標準，且停課就會改為線上教學。 陳時中視察台北醫院 侯友宜：盼政院最高層來看第一線 國立高中校長遴選 全教總籲快修法 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #停課 #九宮格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轟陳時中傲慢 國民黨要求取消九宮格措施 15:232022/05/09 政治 金門＋16 國三生下周實施線上學習 17:102022/05/09 生活 快篩陽視同確診實施太晚 侯友宜：盼配套趕快做好 15:452022/05/09 生活 隔離睡帳棚超慘 大學生呼籲：應全面遠距至期末 10:582022/05/10 生活 康寧大學結合科技與藝術 培養人才 04:102022/05/10 產業特刊 新北開設急門診長幼綠色通道 04:102022/05/10 地方新聞 北市兒童疫苗拚520前打完 家長：調查完沒下文 04:102022/05/10 地方新聞 南投縣已58校停課 是否停課授權各學校決定 17:462022/05/09 生活 停課快篩不夠發 台中不管九宮格 04:102022/05/09 生活新聞 九宮格防疫爭議 教育部臉書QA說明 激怒家長開罵 23:062022/05/09 生活 國高中九宮格防疫引不滿 教育部：非九宮格內的學生可請假 14:272022/05/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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