中市28歲黃姓女子去年12月底到中市迴轉壽司店用餐，她食量不小，一人大啖11盤，但消費330元沒付錢，直接將疊放最上層盤子倒蓋製造已結帳假象，趁隙逃離，經店家發現報警。黃女到案否認吃霸王餐，辯稱接到媽媽緊急電話趕回家，太緊張忘記結帳；後又改口臨時發現錢不夠，才蒙混過關，檢方依詐欺取財罪嫌將她起訴。

黃女去年12月22日11時47分到中市西屯區1家連鎖尋轉壽司店用餐，她一人獨享11盤壽司餐點後，學餐廳店員將結帳客人桌上疊放在最上層盤子倒蓋的流程，製造已由店員清點結帳的假象，未付錢即趁隙離開餐廳。

案經餐廳發現報警，警方調閱附近監視器畫面，並追到她上下公車畫面，查到黃女身上，她到案否認涉詐欺取財，向警方供稱，因臨時接到媽媽電話告知，家中有急事要趕快回家，她只是一時緊張忘記結帳。

在檢察官偵辦時，她依然否認吃霸王餐，但改口，她並非故意要詐騙，是吃到第5盤時，發現身上只帶200元，錢帶不夠，才想蒙混過去。

檢方以她在壽司店使用詐術取得餐飲，依詐欺取財罪嫌將她起訴，不法利益339元宣告沒收或追徵價額。