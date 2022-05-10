《特殊教育法》將進行10年一次的大修，不過全國教師工會總聯合會今天批評，教育部提出的修法版本「不見改善現場，只見專家包案」，不但放任特教界威權繼續存在，還漠視第一線教師的心聲，甚至繼續給特教生貼標籤，將對特教造成傷害。

全教總理事長侯俊良表示，教育部初次公布的草案與現行條文相去不遠，並未有太多改善；而經過4次公聽會，各界提出意見後，教育部的草案仍然沒有太多修訂，讓各界再度失望。

侯俊良說，現行《特殊教育法》關於特教學生的分類是以「身心障礙」為依據，而在教育部提出的修法草案中，還是要這麼做，這讓他們持續被貼標籤，被以某個障礙類別來區分。站在在老師的現場，希望撕去特教生身上的這個標籤，主張應以「特殊需求」來分類。

全教總副秘書長張旭政表示，教育部提出的修法版本，第一線教師的意見未被採納，因此完全看不出未來有改善教學現場的可能；反而增列不少要求中央主管機關進行評估成效、調查分析的規定，這些案子都是要發包給學者去做，特教界的威權現象將持續存在。

對於特教新生入學IEP（個別化教育計畫），教育部提出的版本是「在開學前完成」。全教總特教委員會副主委鍾正信說，老師對入學新生並不熟悉，必須觀察學生的學習狀況後才能寫符合實際狀況且具體的IEP。因此，對老師來說，要求在開學前就完成新生的IEP將有實際困難。

全教總指出，特教界的威權現象散見在主管機關的政策擬定、鑑定安置輔導、特教課綱制定、特教評鑑等各領域，因而導致本次修法出現許多捨本逐末、背道而馳、說一套做一套、忽略教學現場的條文出現，這是對教育的傷害，對特教生的不利。教育部如不正視，將遭到所有學校特教老師的唾棄。