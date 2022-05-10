大陸一線紅星楊冪，不但是受戲劇科班訓練，還是童星出身，觀眾等於是一路看著她從女孩蛻變成今天的「流量女王」，她演出《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等作品迎來事業高峰，但感情上卻欠些運氣，如今離婚單身的她，在節目上吐露愛情觀，竟表示如果交往對象是看中她的錢，她非但不排斥，甚至還覺得開心。

如今站在大陸演藝圈頂端的楊冪，不僅戲約、代言不斷，更投資經紀公司「嘉行傳媒」，親手捧紅迪麗熱巴、高偉光等人，事業上可說是順風順水，但感情上卻多有曲折，楊冪2014年帶球嫁劉愷威，生下女兒小糯米，卻在4年後離婚，孩子雖是雙方共同撫養，但多數時間留在香港，由男方照顧。

恢復單身的楊冪，更加積極拚事業，離婚後她除了爆出跟小3歲男星魏大勛譜出戀情外，還盛傳楊冪身價不斐，高達50億人民幣(約台幣215億)，而楊冪近日上真人秀節目《毛雪汪》，聊到現在的愛情觀，歌手毛不易問她：「戀愛的安全感來自於哪？」，她表示來自於自身，甚至表示有時候會想著，「如果他是因為我有錢跟我好的話，我可太開心了，因為我有錢」，等同認了身價不斐的傳聞。

楊冪再出金句，充分展現自信，隨即在網上引發熱議，眾人紛紛羨慕楊冪有顏又有錢，讚嘆「希望有天我也能說這些話」、「都是自己爭取來的，沒什麼不能說的」、「女王語錄更新」、「人生導師」、「就喜歡楊冪這樣的性格」。