郭姓骨董藝品商和葉姓證券商，2016年底參加骨董拍賣會後，設局誘騙一名女子，將其灌醉後輪流性侵，犯後除辯稱3人是合意性交，還聲稱女子是為了錢才提告。最高法院10日駁回2人上訴，依強制性交罪判處郭、葉2人有期徒刑10年定讞。

2016年12月25日晚間，郭男邀請葉男參加骨董拍賣會，後續以介紹工作為由，帶著被害女子到慶功宴喝高粱酒、威士忌等酒類，接著帶往台北市安和路某酒吧續攤，藉口划酒拳繼續灌女方酒。

被害人遭郭、葉兩人夾殺，漸漸不勝酒力，後來2男坐計程車將被害人帶回郭男住處繼續喝酒，直到女子癱軟醉倒，2人便輪流性侵，被害人卻無力反抗。事後被害人不堪受辱提告，不料2人竟辯稱全程都是三方合意性交，葉男更反控被害人女子是為了錢。

但2人犯行已被郭男住處監視器將2人不顧被害人反抗、壓制強迫性交的過程全都拍下；另外葉男還被查出，私下傳訊息向被害女子道歉，拜託她「別把事情鬧大」。最高法院據此認定2人犯行明確，駁回2人上訴，維持前審判決，依強制性交罪判刑10年確定。

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